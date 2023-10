Reprodução/ Instagram Shantal e Mateus Verdelho anunciam gravidez do terceiro filho

Neste domingo (29), Shantal e Mateus Verdelho usaram para anunciar a gravidez do terceiro filho do casal. Os influenciadores já são pais de Filippo, de 4 anos, e Domênica, de 2 anos.

Leia também Preta Gil agradece a jornalista por expor traição do ex-marido

Eles anunciaram a gestação na companhia dos outros filho e em parceria com uma marca de automóveis.

"Com muita alegria viemos compartilhar que a nossa família cresceu! E não poderia haver forma mais especial de contar para vocês, se não a bordo do Taos. Estamos prontíssimos para as novas aventuras!", escreveram na legenda.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente