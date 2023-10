Reprodução/Instagram Deborah Secco relata estreia da filha de 7 anos no teatro

Deborah Secco usou os stories do Instagram para compartilhar com os fãs, neste domingo (29), a estreia da filha, Maria Flor, de 7 anos, do casamento com Hugo Moura, 33, no teatro.



No vídeo, as duas aparecem no café da manhã antes do segundo dia de espetáculo da pequena. "Meu bom dia hoje é com a minha atriz de teatro. Quem tem peça hoje de novo? Foi legal ontem? Gostou? Mamãe chorou tanto", iniciou a atriz. "Quem ficou mais nervosa você ou a mamãe? Mamãe, ne? Mamãe chorou que nem criança", completou.



Maria Flor confirma a paixão pela atuação e pede para a mãe mostrar as flores que ganhou de presente. "Ganhou uma floricultura. Minha estrela, minha atriz", disse Deborah. "Qual será a próxima peça? Será que vai ser Aurora?", questionou Maria Flor.

"Você gosta muito de fazer teatro?", pergunta a mãe. "Amo", responde a filha toda sorridente.