Reprodução/Instagram É menina! Munik Nunes faz chá revelação

"Nosso sonho se realizou… vem aí a Catarina", escreveu Munik Nunes em seu Instagram ao compartilhar um vídeo de seu chá revelação, realizado neste sábado.

Neste sábado (28) a ex-BBB e influenciadora Munik Nunes e o empresário Paulinho Simão realizaram um chá revelação do primeiro bebê do casal. Eles anunciaram que vão ser papais de uma menina e confirmaram que o nome será Catarina.



Munik, que está grávida de três meses, falou que está vivendo um grande sonho com a sua gestação.



"Estou realizando um grande sonho, acho que o maior, que é ser mãe. Estou tão feliz que não tenho palavras para explicar o que estou sentindo. Nenhuma das felicidades que já senti se compara com essa que estou sentindo agora", afirmou.



O chá revelação foi realizado no litoral paulista com a presença de amigos e familiares. O evento ainda contará com show do Pixote. A campeã do BBB16 usou um vestido feito sob medida do Atelier Alexandrina com stylist de Luiz Plinio.



Munik Nunes e Paulinho Simão se casaram em outubro de 2022, em sigilo, e surpreenderam o público que os acompanha ao contar sobre o enlace somente meses depois da realização do evento, em fevereiro deste ano.

Campeã do BBB 16, Munik Nunes revelou estar grávida do empresário Paulinho Simão. A novidade foi revelada na quarta-feira (25) através do Instagram.

Na rede social, a influenciadora publicou um vídeo em que aparece ao lado do companheiro trocando carinho. O casal exibe uma roupa e sapato de bebês, além de compartilhar imagens e áudio da ultrassonografia.