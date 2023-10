Reprodução/Instagram Fernanda Lima compartilha preparação do Halloween em família

Em um vídeo fofo, Fernanda Lima mostrou como foi a preparação para a festa de Halloween na escola da filha, Maria Manoela, por coincidência no dia do aniversário de 4 anos da menina. "Não sou exatamente aquela mãe que consegue realizar todas as atividades infantis com esmero dedicação e pontualidade. Vou deixando pra última hora e quando chega o dia sinto que tenho que participar para deixar essas memórias nos filhos e saio correndo atrás da maneira mais simples pra fazer acontecer", admitiu Fernanda, na legenda.

"Esse ano acabei me comprometendo com o Halloween na escola ,portanto arrumei roupa pra mim (um chapéu, e uma capa tie dye), pra Maria (saia e tiara), Rodrigo achou a capa de vampiro que a vizinha me emprestou ano passado e não devolvi (sorry vizinha) e decoramos o porta malas do carro pra receber os coleguinhas no estacionamento da escola. (temos alguns trechos da arrumação, mas ainda não deu pra editar). O engajamento dos pais foi incrível e no fim foi uma festa matinal bem divertida e careta. Quer dizer, nem tanto, pois tinha muito açúcar. Foi intenso, mas valeu a pena. Espero que ela nunca esqueça desse dia (por acaso dia de seu aniversário de 4 anos). Eu não esquecerei", completou. Veja como foi.