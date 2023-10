Reprodução/Instagram Marcos Mion e Djavan no Caldeirão

A tarde deste sábado (28) na TV Globo foi especial. Pela primeira vez, o programa Caldeirão com Mion fez uma homenagem exclusiva a um artista e o escolhido foi Djavan. Com plateia estrelada, com atrizes como Dira Paes, Debora Nascimento, Lilia Cabrasl, Elisa Lucinda (que leu um poema para o cantor), Lucy Ramos, Leona Cavali, Fernanda Rodrigues, Alexandre Borges e vários outros, o programa recebeu o cantor e compositor para contar histórias e interpretar sete músicas escolhidas por Lúcio Mauro Filho.



Djavan recebeu um vídeo de Alcione e contou que a conheceu trabalhando na boate Number One, no Rio de Janeiro, quando ambos estavam no início da carreira. Ele também revelou que, nesta época, foi ouvido por dois produtores da gravadora Som Livre. Um falou que sua música era estranha, que ele deveria mudar tudo. O outro o aconselhou a não mudar nada. João Araújo, então chefão na gravadora, o incentivou a ser intérprete, e ele gravou Alegre Menina, que foi para a trilha sonora da novela Gabriela. Em seguida, João pediu que ele fizesse uma música para ser inscrita em um festival. Djavan então fez Fato Consumado, que ficou em segundo lugar, mas garantiu a ele a gravação do primeiro disco.

O artista também contou sobre seu encontro com Steve Wonder, do qual resultou o hit Samurai. Durante todo o programa, o cantor se emocionou e emocionou a plateia, desfilando seus maiores sucessos. E o nome do cantor foi parar nos Trending Topics do Twitter.

Bora Djavanear o que há de bom 🤩✨ #DjavanearNoCaldeirão pic.twitter.com/VPBI5e3Muf — Caldeirão (@caldeiraomion) October 28, 2023









Djavan pra mim é o melhor artista da história da música brasileira



a discografia desse homem é inacreditável



GÊNIO, REI 👑 pic.twitter.com/aBCUaJglXX — sommelier de r&b💿 (@meudeusvey) October 28, 2023