Reprodução Quem deve ficar em 'A Fazenda 15'? Vote Kally, Cezar Black ou Simioni

Na última quarta-feira (25), foi definida mais uma roça de "A Fazenda 15". Após Lucas ganhar a prova do fazendeiro, Kally e Simioni se juntaram a Cezar Black (que foi vetado da dinâmica) na berlinda. Segundo a enquete do iG Gente, uma das peoas tem grandes chances de sair, com alto índice de rejeição.



De acordo com a parcial das 07h34, Simioni deve sair com a terceira menor porcentagem da tenporada, 8,3%. Black foi o segundo mais votado com 22,2% e Kally líderou a enquete com 69,4% dos votos. Vale lembrar que o voto é para ficar no reality.



Reprodução/ Twitter Enquete da roça de "A Fazenda 15" às 07h34

A rejeição de Simioni vem após a peoa contar uma série de mentiras no reality. Duas delas, inclusive, foram esclarecidas por Adriane Galisteu ao vivo. Simioni disse que Rachel afirmou que Cariúcha passa doença e que Jaquelline tinha vontade de beijar Tonzão.



Para salvar o peão favorito, os telespectadores do reality devem votar no site do R7. O resultado oficial será divigulgado no programa desta quinta-feira (26).



