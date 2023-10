Reprodução/Instagram Luciano Camargo tem vários itens personalizados para matar a saudade da esposa

Luciano Camargo usou as redes sociais neste sábado (21) para uma declaração amorosa para a esposa, Flávia Camargo, com quem é casado há 20 anos. Viajando a trabalho, o cantor o que faz para conter a saudade que sente da amada, com vários itens personalizados, desde palhetas para tocar violão, até jaqueta com a foto estampada nas costas.

"Quando a saudade bate… Eu, abro a carteira, eu pego uma palheta pra tocar um violão, coloco o meu boné, visto uma jaqueta… E canto para este porta-retrato, na mesinha do palco, mas mesmo assim… A saudade, não para de me bater… Meu amor, me espere, vou logo chegar…", escreveu o sertanejo em seu Instagram.

