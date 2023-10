Reprodução/Instagram Barbara Evans, o marido Gustavo Theodoro e a filha Ayla

Bárbara Evans abriu uma caixa de perguntas para interagir com os seguidores no Instagram, neste sábado (21). Em uma das perguntas, uma seguidora questionou se a modelo sente vontade de ter relações sexuais com o marido durante a gestação. Bárbara afirmou que não, e que Gustavo Theodoro, com quem já tem uma filha de 1 ano, a respeita essa decisão.

"Eu e meu marido conversamos sobre, assim como na gestação da Ayla. Eu não sinto vontade quando estou grávida, então ele me respeita e me entende. Vamos ter a vida toda para namorar, e esse momento é único e delicado. Sexo não é tudo! Existem momentos e momentos, e eles precisam ser respeitados", opinou.

Confira a interação completa:

Barbara Evans fala sobre vida sexual durante gravidez

