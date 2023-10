Semelhanças

Além das semellhanças físicas apontada pela web, Dyane compartilha o talento musical com o pai. Ela canta e toca desde criança e, inclusive, já participou de um reality show musical no país em que mora. A jovem já até mostrou que gosta das músicas de Leonardo e do suposto irmão, Zé Felipe, em vídeos onde canta as músicas dos artistas.