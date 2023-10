Quem é Carla Tilley, que se casou com Caco Barcellos

Ana Maria Braga envolvida com o casal

No fim de 2022, no Mais Você, Ana Maria Braga apresentou Carla Tilley ao Brasil. Ao ser citada por Ana, Caco fez um desabafo sobre a amada. "Por eu ser dedicado demais ao trabalho acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque agora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança", disse na época.