Durante a Copa Truck, uma categoria do automobilismo brasileiro composta de caminhões preparados para corrida, realizada no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul, neste sábado (14), Caio Castro enfrentou um momento de apreensão ao perder o controle de seu Mercedez-Benz e colidir contra um barranco e uma barreira de pneus.

Apesar do susto, o piloto-ator saiu ileso do acidente, aliviando todos no local. O caminhão saiu da pista no contorno do Tala Larga, resultando na colisão.

Caio Castro sofre acidente em treino da Copa Truck, no RS pic.twitter.com/zr6dqFXVd4 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) October 14, 2023

Caio conseguiu deixar o veículo com a ajuda de uma equipe, sem sofrer ferimentos. O acidente levou a uma breve interrupção na sessão, enquanto a equipe trabalhou rapidamente para consertar o caminhão danificado.

Com a manutenção finalizada, ele estava pronto para participar das duas corridas planejadas para o dia. Ele havia marcado o quinto tempo do grid da categoria Super Truck na classificação realizada na tarde de sexta-feira.

