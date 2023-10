Reprodução/X - 13.10.2023 Felipe Neto no PodPah para campanha do Bis

A hashtag #BISNuncaMais está em primeiro lugar nos trending topics do X desde que Bis veiculou, nesta semana, uma nova campanha que conta com a participação do youtuber e apresentador Felipe Neto.

A campanha contra a marca tem à frente pessoas conversadores, contrárias ao posicionamento político de Felipe e, por isso, os usuários estão promovendo um boicote ao doce da Lacta, afirmando que nunca mais vão consumi-lo.

Bis é uma das patrocinadoras da CCXP deste ano. E, para divulgar a participação no evento, a marca lançou uma campanha com Igão e Mítico, apresentadores do Podpah, em que eles aparecem jogando games enquanto comem uma caixa de Bis. A participação de Felipe Neto na campanha se deu com a participação dele como entrevistado do Podpah. Patrocinado por Bis, o episódio foi ao ar na terça-feira (10).

Em resposta à repercussão negativa, Felipe publicou em sua conta no X, que “a nossa história segue sendo escrita com o nosso suor e a lágrima dos extremistas. Venceremos sempre”. Horas depois, nesta sexta-feira (13), o youtuber comemorou o fato de a hashtag #CorujasPedemBIS, que defende a marca, ter confrontado as publicações dos haters.

