Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Kamille Millane é apontada como suposta amante de Lincoln Lau, durante namoro com Gabi Martins

A influencer Kamille Millane, apontada como pivô da separação de Gabi Martins e Lincoln Lau, anunciou que está grávida de 16 semanas. A modelo também revelou que o namorado e pai da criança a abandonou durante a gravidez.



Ela contou que o rapaz está sumido há dois meses e expressou dúvidas sobre a paternidade. Kamille ainda disse que está doente e não está podendo trabalhar, por isso, voltou a morar com os pais.



"Eu por vez cada dia que passa tento lidar com falta de caráter de um homem de 40 anos que vive em mundo que não existe, que tem total apoio da família em fazer o que faz... não faz nada né? Infelizmente antes de conhecer eu enchia a boca pra falar bem da pessoa que eu conheci! Agora eu tenho vergonha e nojo", escreveu.

"Algumas pessoas não vão entender esse meu tipo de postagem, e está tudo bem. Mas eu realmente estou ficando esgotada emocionalmente com a falta de responsabilidade da família em apoiar um marmanjo que até a mãe disse da própria boca que não trabalha e não faz nada da vida! É muito fácil você abandonar a sua namorada grávida no Brasil e ir embora, tocar a vida como se nada tivesse acontecido", desabafou.



"Não vou mais passar por nada calada! Cada coisa que acontecer a partir de agora vou expor, vou postar, vou fazer o que for preciso para você passar vergonha e aprender a ser homem! Se sua mãe não te ensinou a ser homem com caráter, a vida vai começar a te ensinar. Se eu que sou gestante não tenho um dia de paz, passando por tudo isso sozinha e ainda com esses problemas de saúde que me surgiram na gravidez, eu não vou dar um dia de paz para você, Gabriel. E muito menos para sua família que tem conhecimento da minha gravidez. A sua vida mansa acabou...", concluiu.

