Selena Gomez

Uma das queridinhas da Disney na verdade começou na PBS, em “Barney e Seus Amigos”. Depois ela foi para o canal do Mickey Mouse, onde interpretou Alex Russo, em “Os Feiticeiros de Waverly Place”. Hoje em dia, Selena é uma atriz de sucesso em “Only Murders In The Building”, uma cantora de sucesso com dois álbuns aclamados e também uma empresária de sucesso com a marca de maquiagens Rare Beauty.