Prisão

No dia 6 de outubro, João Vitor teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele ficou dois dias foragido, até ser preso no dia 8 próximo a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A prisão temporária tem duração de 30 dias, com possibilidade de prorrogar por mais 30. Apesar de ter fugido da polícia, o cantor nega o crime