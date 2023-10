Alemão

No final de setembro, o campeão do BBB 7, Diego Gasques, conhecido como Alemão, foi preso no Rio de Janeiro por portar arma de fogo não registrada e ameaçar civis enquanto estava alterado. Após a repercussão do caso, o advogado do ex-BBB informou que Alemão enfrentava problemas com drogas e foi internado em uma clínica de reabilitação. O estado, segundo o advogado, é grave.