Reprodução Bruna Biancardi e Neymar com a filha recém nascida, Mavie

Padrinho de Mavie, Leo Venditto, postou fotos inéditas do nascimento da filha de Neymar e Bruna Biancardi. Leo é empresário e conhecido como "parça" de Neymar, além de ter sido o cupido do relacionamento "BruNey".

Nos novos registros compartilhados por Leo, Mavie aparece no colo de uma médica, com a mamãe ao fundo. Em outro, Neymar aparece admirando a filha, que já veste sua primeira roupinha e um laço na cabeça.

"06/10/2023 mais precisamente 00:21 o momento que senti algo que nunca senti na minha vida, nunca vou esquecer esse primeiro choro alto que me fez sentir algo inexplicável", começou Leo na legenda do post.

"Princesa Mavie pode ter certeza que você terá um dindo que fará tudo por você!", declarou ele em outro trecho da mensagem.



Nos Stories do Instagram, o atleta do Al-Hilal publicou uma foto de Davi Lucca na maternidade segurando a irmã no colo. "Meus maiores amores", escreveu Neymar, adicionando as iniciais dos herdeiros. Davi Lucca, de 12 anos, é filho da influenciadora Carol Dantas, com quem Neymar viveu um breve romance.