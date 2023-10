Tiroteio seguido de morte

Na madrugada desta sexta-feira (6), um show de Maiara e Maraísa no Tocantins foi interrompido por um tiroteio. Tudo começou com uma briga entre um policial, que estava de folga, e dois homens. Ele pegaram a arma do oficial e acabaram atirando na cabeça de um adolescente de 17 anos, que morreu. O polícia levou tiros na cintura e no quadril e foi hospitalizado. Além dele, um casal foi atingido de raspão e passa bem.