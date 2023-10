Reprodução Luísa Sonza sobre acusação de se promover com traição: 'Não precisava'

Em uma entrevista com a influenciadora Foquinha, exibida nesta quinta-feira (5),Luisa Sonza falou da repercussão do anúncio do término do namoro com Chico Moedas feito no "Mais Você". A cantora revelou que a a carta aberta lida no programa servirá de inspiração para uma nova canção.

"Vai virar música, com toda certeza", disse ela. No dia 20 de setembro, Luísa foi ao programa da Globo e leu a carta que revelava a traição que sofreu no namoro com o streamer.



A artista ainda comentou a possibilidade de lançar uma terceira parte de "Penhasco". "Você acredita que eu recebi proposta de publicidade para o clipe de 'Penhasco 3'? DE onde vocês tiraram que vai ter o 'Penhasco 3'? Se surgir, vai ter. Se não surgir, não. Mas tem muita coisa escrita", contou.

Luísa também contou que que escreveu outros textos sobre o término além do foi lido para Ana Maria Braga. "Tudo o que eu vivo vira música. Vocês veem a ponta do iceberg. Se vocês soubessem tudo... vocês iam virar tudo de cabeça pra baixo. Vocês ainda não sabem, por incrível que pareça, quase nada da minha vida. E dos meus sentimentos, que eu sou uma canceriana nata. Tudo pra mim é muito profundo, dolorido", explicou.

