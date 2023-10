YouTube/Fundo do Baú MariMoon ao lado do coelho gigante que fez parte do cenário do ‘Acesso MTV’





MariMoon , que se celebrizou como VJ da MTV Brasil, mantém um pedacinho da emissora que marcou gerações na sala do apartamento onde mora, no centro de São Paulo. A revelação foi feita em entrevista ao ‘Fundo do Baú’, programa apresentado por Luciana Liviero, no YouTube e no portal iG .

A relíquia em questão é um coelho cor-de-rosa gigante que fez parte do cenário do ‘Acesso MTV’, programa que apresentou com Titi Müller entre 2010 e 2012. “Ele foi feito por aquelas pessoas maravilhosas da MTV, que faziam cenários incríveis, sempre muito criativos e que eram absolutamente inspiradores”, recorda a ex-VJ.

O objeto é apenas um entre os vários itens que compõem a decoração surrealista do lugar. “Quando eu vim morar nesse apartamento, eu me senti maravilhosa. Ele é todo cheio dessas decorações meio malucas, então, o coelho cai perfeitamente!”, ela conta.





Diferentemente de grandes emissoras, a MTV não contava com um acervo para guardar esses itens. “Não tinha esse espaço, então ia tudo pro lixo. Ou você ia lá e pegava, ou o negócio ia ter um fim”, finaliza a apresentadora.

Do Acesso ao Acessíveis

Considerada a primeira celebridade da internet brasileira, MariMoon se diverte com as transformações da internet. Hoje, ela revisita a dupla que formou com Titi Müller, nos tempos de ‘Acesso MTV’, por meio do ‘Acessíveis Podcast’.

“Apesar da gente não estar focando em música, a gente está indo mais pro lado de entrevistar e trocar ideias com pessoas interessantes, que é uma coisa que a gente também fazia no programa”, explica MariMoon.

“A gente traz bastante do que realmente tinha neste canal que, infelizmente, morreu”, avalia a apresentadora.

Depressão

Diagnosticada com depressão antes dos 18 anos, MariMoon iniciou uma grande busca por autoconhecimento ainda na juventude. “Foi um período que eu me senti muito perdida, é como se eu tivesse em um quarto escuro que não tem porta”, relembra.

Durante a entrevista, a convidada ainda fala da importância que a terapia tradicional com uma psicóloga, na modalidade Cognitivo Comportamental, teve nesta jornada.

Ela, ainda, revela outras experiências que teve com terapias alternativas, como a hipnoterapia, e o interesse pela terapia psicodélica. “Eu não fiz ainda porque não está disponível no Brasil, inclusive espero que seja”, conta.

Movida por essa curiosidade, MariMoon não descarta ingressar em uma faculdade de psicologia no futuro.

Fundo do Baú

Apresentado pela jornalista Luciana Liviero, o Fundo do Baú acaba de estrear sua quinta temporada, agora em parceria de conteúdo com o portal iG .

Desde 2017, quando o formato estreou, mais de uma centena de celebridades já abriu seus baús de recordações. Entre eles estão as jornalistas Adriana Araújo e Rachel Scheherazade, os apresentadores Ronnie Von e Claudete Troiano e as atrizes Totia Meireles e Luiza Tomé.

O programa é exibido toda quinta-feira, a partir do meio-dia, no portal iG e no YouTube.