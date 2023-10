Reprodução/ Instagram Público repercute participação de filhos de Faustão e Gugu no Domingão

João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, e João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, irão se enfrentar no quadro "Batalha do Lip Sync", do Domingão com Huck. O confronto foi anunciado por Luciano Huck, no último domingo (1), e repercutiu na web.



Os dois prometeram fazer bonito e homenagear os pais, grandes nomes da televisão brasieleira. "Vai ser uma grande homenagem para nossos pais, Gugu e Faustão", disse João Augusto. "Juntar eu e o João Augusto em memória dessa grande batalha dos domingos, mas de muito amor, carinho e respeito aos dois", completou o filho de Fausto Silva.





Na publicação do perfil do Domingão, o público foi à loucura ao ver o spoiler dos ensaios para a batalha. "Dois herdeiros competindo, que emoção", brincou um internauta. "Meu Deus, isso vai ser imperdível", escreveu outro.



Famosos também comentaram. "Que ideia genial de fazer com os dois! Não perco por nada", disse Rafa Kalimann. "Tô curiosa", escreveu Tati Machado.