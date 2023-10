Reprodução Jojo Todynho fala de polêmica com pastor homofóbico: 'Não vou lacrar'

A cantora Jojo Todynho relembrou nesta quarta-feira (4) quando foi fortemente criticada e acusada de não apoiar a comunidade LGBTQIA+. Na época, a apresentadora seguia o pastor evagélico André Valadão, que coleciona casos de homofobia. A campeã de "A Fazenda 13" apontou que parou de seguir o pastor após as acusações.

Em um longo pronunciamento nesta tarde, Jojo Todynho refletiu sobre ser criticada por não se posicionar politicamente. A cantora aproveitou para se defender da época em que foi acusada de ser homofobica por seguir o pastor André Valadão.

"Ah, a Jojo odeias gay porque seguia o André Valadão", imitou outra voz. "O que que eu tenho a ver com as falas do André Valadão? Eu não posso ser culpada pelos erros dos outros, deixei de seguir no mesmo momento, mas quando eu discordei, mesmo sendo evangélica, quando eu discordei da fala da Bruna Karla, quem botou a cara lá para falar fui eu, foi ninguém, não. Mas, isso é porque eu não tenho um posicionamento político? Não tenho e não vou ter! Sabe por quê? Porque eu estou estudando para aprender", apontou.

"Eu não vou vir para internet lacrar, falar besteira, sem ter conhecimento, sem ter base, só para lacar ou para inflar o ego dos outros. Eu tenho que entender sobre o assunto, tenho 27 milhões de seguidores, eu tenho uma responsabilidade muito grande no que eu reverbero", completou.

A cantora também alfinetou a classe artistica, que, segundo ela, se se posiciona apenas para agradar e ganhar dinheiro. "Acorda para a vida, que mundo você está vivendo? Está todo mundo com dinheiro no bolso e mais querendo que o pobre se foda, que o pobre continue leigo, que as pessoas continuem no mesmo lugar. Essa guerra não é minha, não é sua", declarou.

A influenciadora termina o assunto apontando que defende que cada pessoa seja capaz de lutar pelos próprios direitos. "Eu sou o tempo todo atacada e nunca vim aqui na internet me vitimizar, não".

