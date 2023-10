Reprodução / Instagram 24.02.2023 Marcelo Viana e Nicole Bahls





A influenciadora e ex-A Fazenda Nicole Bahls garantiu que não se masturba desde que começou a namorar o empresário Marcelo Viana. Apesar das idas e vindas do relacionamento, Bahls rasgou elogios ao companheiro.



“Graças a Deus arrumei um bofe e nunca mais precisei. Ele (Marcelo) é maravilhoso”, Disse nicole Bahls, em entrevista a Danilo Gentilli, no The Noite.

Recentemente, Nicole Bahls entregou que gosta de transar em lugares inusitados. "Fico mais na capela, mas às vezes passo no bambuzal também, mas para cometer pecado, pegar meu bofe no bambuzal um pouquinho, para mudar o ambiente e não enjoar da cara", revelou.

Na conversa, que vai ao ar nesta noite, Nicole também confirmou a relação próxima que tem com Marlene Mattos, ex-braço direito de Xuxa Meneghel. “Sou apaixonada pela Marlene. A gente faz alguns trabalhos juntas. Eu converso muito com ela, acho ela muito sábia. Na época da Fazenda qualquer um que me chamasse na internet eu batia boca. Ela falou 'dá uma segurada'”, relembrou Bahls.

Segundo Bahls, Marlene está no comando de um projeto da influenciadora. “‘Turistando com Nicole’. Ela (Marlene) vai produzir. Para mostrar alguns lugares do Brasil… Amo sol, amo o dia, pessoas, culturas diferentes. Ainda é um projeto, nem ia contar”, explicou.