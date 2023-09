Marcos Paulo

Morto em 2012 após uma luta contra um câncer no esôfago, o diretor tem a herança disputada até hoje. A viúva, Antonia Fontenelle, luta contra as filhas de Marcos, Mariana Simões e Giulia Costa. O documento escrito por ele determina 60% do dinheiro para a esposa. Após a morte, as herdeiras entraram na Justiça pedindo invalidação do acordo.