Nicolas Gerardin Shakira encara nova acusação por suposta sonegação de impostos

Shakira está enfrentando uma nova acusação por suposta sonegação de impostos. A cantora já será julgada por outras irregularidades fiscais em novembro, em Barcelona, e agora, acumulou outra ação do Ministério Público espanhol.

Segundo a agência AP, a artista teria fraudado cerca de 6,6 milhões de euros — aproximadamente R$ 34 milhões. De acordo com o MP, ao longo de 2018, ela cometeu dois crimes contra a fazenda público por apresentar "declarações inverídicas" de Imposto de Renda e do Patrimônio.





Shakira teria recebido a notificação em Miami, onde mora atualmente, em julho, porém, os detalhes só foram publicados nesta semana.

A defesa da cantora nega qualquer tipo de notificação da Justiça na data atual. "A equipe jurídica de Shakira está concentrada na preparação para o julgamento dos anos 2012-2014, que começará em 20 de novembro", afirmaram.

No primeiro processo, se condenada, a artista pode pagar uma multa de R$125 milhões, além da possibilidade de prisão por até oito anos.

