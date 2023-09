Reprodução/Instagram No dia do seu aniversário, Juju Salimeni ganha declaração do noivo, Diogo Basaglia

No dia do seu aniversário de 37 anos, neste domingo (24), Juju Salimeni ganhou uma declaração de amor do noivo, Diogo Basaglia. O empresário e atleta usou o Instagram para falar sobre a amada. A data coincide com dois anos de namoro do casal.

"Hoje é o seu aniversário e pensando que amanhã, por ironia do destino, é o nosso aniversário de namoro também, fico pensando que isso não é por acaso. É a data que mudou as nossas vidas, é a data que nós aprendemos o que realmente é o amor, o verdadeiro significado de parceria e lealdade. Eu que nunca fui muito bom com palavras, diferente de você, mas mesmo se eu fosse acho que jamais seria capaz de expressar tudo o que eu sinto por você, mas vou me esforçar prometo", começa ele.

Ele continua falando sobre a apresentadora e influenciadora: "Minha mulher, minha melhor amiga, meu TUDO. Queria que todo mundo tivesse a honra de conhecer a Juliana de verdade, a que está por de baixo dessa armadura de “mulherão” que você foi obrigada a colocar por vários motivos. Por baixo disso existe a verdadeira Juliana, uma “menina” ingênua, tímida, pura e extremamente carinhosa.Agradeço todos os dias a Deus por ter te colocado em minha vida. Te amo demais, minha princesa👸🏼 .Sei o quanto fazemos bem um para o outro, e espero que seja assim pelo resto de nossas vidas. Obrigado por existir ❤️".

Juliana comentou na postagem. "Vc é a melhor coisa que aconteceu na minha vida! Te amo muito ❤️ meu amor😍".