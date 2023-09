Reprodução/Instagram Mari Saad foi pedida em casamento por Rômulo Arantes Neto

Mari Saad foi pedida em casamento por Rômulo Arantes neste sábado (23). O pedido foi feito durante uma viagem do casal pela Bahia. Eles assumiram publicamente o namoro no ano passado, após aparecem juntos em um casamento. O anúncio foi feito em conjunto, através das redes sociais dos noivos.

O pedido foi feito em pleno nascer do sol, na data de comemoração de namoro do casal. “Eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com o nascer do sol nesse lugar tão especial pra gente! Muito feliz de compartilhar com vocês esse momento da nossa nova história!”, escreveu a influenciadora.