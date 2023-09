Reprodução/Instagram Bárbara Evans desabafa sobre os desafios de uma gestação de gêmeos

"Desabafo antes de dormir. 25 semanas de gestação por aqui e agora começaram as dores. Muita pressão na região do quadril, muita dor na virilha... Quando tenho que levantar de algum lugar, que estou deitada ou sentada, é uma dor sem fim", escreveu Bárbara Evans em seu Instagram, na madrugada deste sábado (23).

Ela acumula mais de dois milhões de seguidores e aproveitou para fazer um desabafo sobre as dores que vem sentindo nesta nova fase da gravidez. A influenciadora digital e modelo, de 32 anos, está grávida de 25 semanas dos gêmeos Álvaro e Antônio. "Da última vez que fiz ultrassom os meninos estavam com 800g. Fico pensando... Imagina quando estiverem com 2.5kg", escreveu. Além dos gêmeos, Bárbara é mãe da pequena Ayla. Todos os bebês são frutos do casamento da influenciadora com o empresário Gustavo Theodoro.