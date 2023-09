Michael Jackson

Um drama que ficou muito conhecido no mundo foi o de Michael Jackson e dos irmãos com o pai Joe Jackson. O cantor revelou que durante a época do Jackson 5, quando o pai era o empresário do grupo, a rotina era marcada por violência no intuito de buscar a perfeição. Michael relatou que sofria abusos físicos caso errasse algum movimento durante o ensaio. Após atingir a maioridade, o cantor se afastou da figura paterna.