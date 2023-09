Maíra casou de novo, mas não fez surpresa

Maíra também fez a fila andar rápido, mas engatou um relacionamento sério e e se casou no final de agosto. O escolhido foi o coach Thiago Nigro. No Instagram, a influenciadora ainda falou que com o marido pode "ocupar o lugar de menina" e não precisou fazer um casamento surpresa, como fez com Arthur: "Dessa vez eu posso ser a menina, ocupei meu lugar na relação, ele jamais aceitaria isso, conheci um homem mais macho que eu e agora eu posso ser a menina".