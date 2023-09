Reprodução/Instagram Jennifer Nascimento encanta em fotos de chá de bebê da filha

A atriz Jennifer Nascimento encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros de seu chá de bebê, celebrando proximidade do nascimento de sua primeira filha, Lara, fruto da relação com o amado, Jean Amorim. O casal não deixou de fora o cãozinho de estimação, da raça Lulu da Pomerânea.

Nas fotos, o casal aparece em frente a uma decoração rosa e amarelo, toda florida com margaridas feitas com balões e papel. Os pais de Lara ainda posam para fotos com os familiares. O evento ocorreu em Salvador, neste sábado (16), e a cantora se mostrou ansiosa para repedir a dose, dessa vez em São Paulo.

“Vem logo Lara que a ansiedade pra te conhecer tá gigante! Chá da Lara edição Salvador foi lindo! Que venha SP”, escreveu.

