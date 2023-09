Reprodução/Instagram Chay Suede com os filhos, José e Maria

Chay Suede aproveitou o domingo de folga para relaxar e se divertir na piscina com os filhos, Maria e José. As crianças são fruto do casamento do ator com a atriz Laura Neiva.

Suede compartilhou os registros por meio de seus stories no Instagram. José, que tem apenas 1 ano e 10 meses parece estar aprendendo a nadar, enquanto pai atento se diverte na companhia dos filhos.

