Reprodução/Instagram Mel Maia exibe resultado de treinos

A atriz Mel Maia, de 19 anos, está aproveitando o sábado para curtir um banho de piscina com os amigos. Em seus stories no Instagram, a atriz compartilhou momentos do dia, além de mostrar o corpo bem definido, após treino.

Leia também Filha de Lore Improta encanta web ao imitar coreografia da mãe; veja

Em um vídeo do tipo “boomerang”, a atriz usa um espelho para exibir satisfeita os resultados nos músculos das pernas e glúteos. “Projeto verão! Vamos, meninas", escreveu.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: