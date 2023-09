Globoplay

Se você perdeu algum show ou só quer rever o artista preferido, há algumas maneiras de reassistir as apresentações. Elas foram transmitidas ao vivo no Multishow e Globoplay. Na plataforma de streaming, estão disponíveis alguns trechos das performances e também um vídeo com os melhores momentos de cada show. Para acessar, basta procurar por "The Town" na plataforma ou clicar no banner do festival.