Joelma e Ximbinha

O casamento de Joelma e Ximbinha durou 18 anos e teve um fim controverso na indústria musical. A cantora descobriu a traição do guitarrista e, após um ano, ele confirmou o relacionamento com a suposta amante. Ambos faziam parte da banda Calypso, que teve sucesso com a música "A Lua me Traiu". Durante uma apresentação após a polêmica, Joelma chegou a fazer uma referência no refrão.