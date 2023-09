Reprodução/Instagram Anitta

Anitta compartilhou em seus stories o look escolhido para a noitada de sábado (9), na composição, a cantora combinou uma segunda pele transparente com uma microssaia de couro, acompanhada de um maxicinto cheio de correntes e rebites. Completando o visual, uma maquiagem feita pelo maquiador Hector Espinal, com quem fez questão de brincar.

Em vídeo, Anita aparece dizendo que teve sorte ao encontrar bons cirurgiões plásticos, assim não teria que se preocupar em encontrar bons maquiadores.

Uau, que linda! Que sorte ter encontrado bons cirurgiões plásticos nesta vida, porque assim não preciso de bons maquiadores", disse ela em espanhol, caindo na gargalhada após a reação de Hector.

Depois da brincadeira, Anitta se senta no colo do amigo e exalta seu trabalho: "Me deixou tão linda, amigo. Me deixou tão linda, meu Deus. A rua que se prepare para tanta beleza, saindo de casa assim, porque Hector Espinal me maquiou."

Reprodução/Instagram Anitta e maquiador Hector Espinal

O maquiador da República Dominicana, além de cuidar da beleza de Anitta, enquanto ela está nos Estados Unidos, também é responsável por nomes famosos, como Rihanna, Halle Bailey e Mariah Carrey.