Parece que o casal MC Cabelinho e Bella Campos não tem volta, mesmo com os pedidos dos fãs. O ex-casal deixou de se seguir no Instagram após a polêmica envolvendo uma suposta traição do cantor.

A atriz havia dado unfollow no ex-namorado na quarta-feira (6), mas o ator ainda a seguia. Durante a madrugada deste sábado (9), internautas perceberam que o unfollow foi retribuído. Após a confirmação do término, os dois apagaram as fotos que tinham juntos no perfil da rede social.

Vale lembrar que o término acontece após rumores de que o MC teria traído Bella durante uma viagem a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em nota, a artista deu a entender que o final da relação se deu por conta desses boatos.

"Oi gente. Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", disse Bella, que completou o desabafo.

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", lamentou.

MC Cabelinho negou a traição e preferiu se resguardar sobre a vida pessoal.