Fernanda Campos, ex-affair de Neymar Jr, posou nua para uma revista masculina e aproveitou para provocar o jogador da Seleção Brasileira. No ensaio, Fernanda aparece beijando a camisa do craque.

Cotada para "A Fazenda 15", a ex-amante do jogador relembrou a ficada com o jogador, que tem um relacionamento com Bruna Biancardi. "Ele sempre mandava mensagens, mas foi rolar só esse ano (...) Apesar de ter sofrido muito hate, tenho recebido apoio de muitas mulheres que também passaram pela mesma situação. Ou a minha, ou a da mulher traída que muitas vezes precisam aceitar caladas… e agradeço muito as mensagens de sororidade", disse.

A modelo também entregou que outro jogador casado tentou se envolver com ela. "Acontece, e infelizmente é a realidade. As pessoas traem", lamentou.

Na quarta-feira (6), Fernanda expôs supostas mensagens de Neymar a questionando sobre a traição. "E aí Fê, tudo bem? Que loucura é essa que está saindo? (...) Fez o que você quis... se tornou famosa, pronto. Tá de parabéns. Segue sua vida aí, Deus abençoe", teria dito o jogador.







O ensaio será disponibilizado pela revista Bella da Semana na quarta-feira (13), dias antes da lista oficial de participantes de "A Fazenda 15" ser anunciada. Já Neymar entra em campo neste sábado, com a camisa do Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.