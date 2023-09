Reprodução/Instagram Isis Valverde e o namorado Marcus Buaiz

Após rumores que apontavam que o relacionamento entre Marcus Buaiz e Isis Valverde estaria em crise, o empresário viajou até o sertão da Paraíba para encontrar a namorada. Ele desembarcou em Campina Grande, na noite desta quarta-feira (6), e de lá seguiu para Cabaceiras.

Isis Valverde, que está no local para as gravações de uma série na qual interpreta o papel de Maria Bonita, já estava há mais de duas semanas sem ver o amado. O casal aproveitou a oportunidade para matar a saudade. As gravações da série estão previstas para terminar em outubro.