Liam e Noel Gallagher

Uma das rivalidades mais famosas do mundo do entretenimento, Liam e Noel. Os irmãos tocaram juntos na banda Oasis por 18 anos e botaram um ponto final na parceria em 2009. Um dos desentendimentos aconteceu no palco, em 1994, quando Liam acertou Noel na cabeça com um pandeiro durante uma apresentação em Los Angeles. Após uma das brigas dos irmãos, a banda decidiu se separar.