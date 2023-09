De Kanye West a Xuxa: 8 famosos que já fizeram sexo em público

Leão Lobo

"Eu acabei de jantar, saí do restaurante e estava o menino lá me esperando. Ele me pediu autógrafo, eu dei e saí. Nisso, era madrugada, eu atravessei a Praça Roosevelt, e conheci dois garotos bonitos e tal. Falei: 'vamos transar, vamos transar', mas não tinha lugar. Tinha uma rua escura, chama Epitácio Pessoa, que antes tinha o hotel Hilton. Nisso, eu sentei no degrau da porta de um restaurante que já estava fechado. Mas aí eu sentei na escadaria e peguei um pênis de um lado, outro [pênis] de outro lado e tô ali, né, dando um trato nos meninos. De repente, eu levanto a cabeça, com um pênis na boca, olho e tem uma pessoa parada me olhando. Era o tal do menino do autógrafo. Eu olhei e perguntei se ele queria um pênis. Ele disse que sim", relembrou, no podcast "Só Um Minutinho", sobre a experiência de 1979