Reprodução Luva de Pedreiro descobre o sexo do primeiro filho; veja

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, descobriu ao lado da namorada Tavila Gomes qual o sexo do primeiro herdeiro. A festa de chá revelação do bebê do casal aconteceu neste domingo (3).

Nas redes sociais, Luva de Pedreiro publicou registros do evento em que descobriu que está a espera de um menino. A festa foi tradicional, onde os pais vestiam branco para a descoberta do sexo do bebê.

O resultado do exame foi revelado com uma explosão de confetes e pó da cor azul, indicando que será um menino. No Instagram, o influenciador também comentou a escolha de nomes.

Uma das opções do casal é homenagear o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, de quem Luva de Pedreiro é fã. "Vem Cristiano Ronaldo", comentou o influenciador.