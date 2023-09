Reprodução/Instagram Virginia compra lote ao lado da mansão que está construindo

Virginia Fonseca e Zé Felipe resolveram aumentar a propriedade da casa que estão construindo para adicionar novas áreas de lazer. A influenciadora explicou que a mansão já atingiu o nível máximo de obra permitido.

Entre os anexos de lazer estão campos esportivos, lago, salão de festas e quiosques.





"Por mais que o lote seja nosso e grande, não podemos construir depois de atingir certo limite. Ai ela falou que tinha esse aqui do lado e a gente pegou. Agora a gente quer fazer quadra, lago, chalés", contou.

"Nossa família é grande. Aqui em casa já não tem quarto. São sete suítes, mas [suítes contadas], não tem como visita vir. E eu gosto de receber visita, fazer festa. Então vamos fazer chalé lá", explicou ela sobre os chalés.

Vale lembrar que a ideia era se mudar com a família no final deste ano, porém, com as obras a mudança está prevista para o próximo ano.

