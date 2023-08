Foto: Site oficial / The Town De água a yakisoba: veja os preços para comer e beber no The Town

A primeira edição do The Town está mais perto do que nunca. O público vai poder conhecer a Cidade da Música no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

Além das apresentações de artistas como Bruno Mars, Demi Lovato e Post Malone, os fãs vão apreciar toda a estrutura do local. Veja quanto custará para comer e beber no festival.

O evento vai contar com lanchonetes como MC Donald's com o famoso Big Mac custando R$ 22,90, com adicional de batata frita valendo R$ 35,90. Para quem gosta de pizza, a brotinho da Domino's sai em torno de R$ 40, mais barato do que as do Marketplace que custam entre R$ 45 e R$ 50.

Assinado pelo chef Alex Atala, o espaço inspirado em bairros de São Paulo conta com pratos mais salgados. Yakissoba + mochi por R$ 70, picadinho com aligot R$ 55,pudim de leite a R$ 20, dois pastéis por R$ 55 ou R$ 30 na unidade.

Já as bebidas seguem: copo de 300 ml de água por R$ 6, refrigerante em lata ou no copo R$ 12, energético R$ 16 e o chope R$ 18. Quem reutilizar os copos tem R$ 3 de desconto na compra seguinte.

