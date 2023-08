Reprodução/Instagram Viih Tube conta mudança na frequência de banhos após a maternidade





Viih Tube contou que mudou a frequência dos banhos desde que se tornou mãe de Lua, fruto do relacionamento com Eliezer. A influenciadora teve a trajetória no "BBB 21" marcada pela falta de banhos e contou como passou a valorizar mais o momento do banho após a maternidade.

"Pra quem não tomava banho no 'BBB', estou tomando três no dia, tá?", brincou nos stories do Instagram, se referindo a fama que construiu no reality show.





"Não estou nem debochando, é falando sério. Vocês acreditam que hoje em dia, agora que virei mãe, eu tomo três banhos por dia? Porque o banho se tornou o meu momento sozinha", complementou.

A ex-BBB ainda avaliou que o momento do banho se tornou algo que a relaxa na rotina: "Tem momento que a Lua dormiu e penso 'Ah, vou tomar um banho' e tenho meu momento sozinha. Eu tomo um de manhã, a tarde e a noite. Juro por Deus. Eu fui me dar conta hoje. Porque se torna um momento relaxante".

