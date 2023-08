Reprodução/Instagram Luan Santana faz história em Barretos

O cantor Luan Santana se apresentou na Festa do Peão de Barretos na madrugada deste domingo (20) e fez história, mais uma vez. Segundo a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, eram 3h30 quando o astro surgiu na cobertura do palco, em meio aos fogos de artifícios, na abertura do seu espetáculo na Festa do Peão. Ele surpreendeu a arena completamente lotada e levou o público ao delírio.

Nas redes sociais, o público se manifestou, muitos celebrando a presença de Luan, outros garantindo que os reis da festa são outros. "Peguem o dvd de Gusttavo Lima em 2018 que vcs vão ver oq é o embaixador de verdade", disse um. "Os verdadeiros embaixadores sempre serão o finado Cristiano Araújo e atualmente o GustavoLima. Fim", disse outro. "Os fãs de Gusttavo Lima se doendo nos comentários. Vcs não entenderam que o primeiro embaixador de Barretos foi Luan Santana? A palavra embaixador é apenas um título", esclareceu um seguidor. Confira como foi.