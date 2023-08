Reprodução/Instagram Jonas Brothers homenageiam filha de fã em show

Os Jonas Brothers, banda dos irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas, interromperam um show em Toronto, no Canadá, para atender ao pedido de uma fã, que solicitava a dedicação de uma música à filha que morreu.

Joe parou a apresentação para ler o cartaz de Magda na plateia, que viajou do México para pedir que eles cantassem Little Bird em homenagem à filha Mariana Valentina. A mulher apareceu com um cartaz dizendo que sua filhinha, Valentina, tinha falecido recentemente e queria que os artistas dedicassem a música #LittleBird para a menina.

Joe não só realizou o desejo, como parou a apresentação para conversar com a fã. "Ela está conosco essa noite, ok? Nós te amamos", disse Joe.