Reprodução/Instagram GKay se declarou para o namorado nas redes sociais

Gkay se declarou para o namorado Marco Tulio, usando uma música, "pela primeira vez do meu lado esquerdo tem alguém que me ama direito." Gkay disse que sempre falou que viveria uma relação intensa, que Deus foi tão perfeito que preparou a pessoa certa no momento certo. Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs que sempre torcem pela sua felicidade.

"Tô declarativa, tô emotiva, Deus é tão perfeito, trouxe a pessoa certa, no momento perfeito, e me emociona ver vocês torcendo por mim, de mandar coisas boas, é tão genuíno. Vcs que me ajudaram de uma forma que vcs não imaginam", declarou.