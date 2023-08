Reprodução/Instagram Sheila Mello e Scheila Carvalho dançam até o chão e empolgam em show de 30 anos do É o Tchan

O grupo É o Tchan se apresentou no Chá da Alice, que lotou o Komplexo Tempo, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (18) e ninguém ficou parado. Beto Jamaica, Compadre Washington, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré fizeram o público dançar as coreografias icônicas dos anos 90 e comemoraram 30 anos de estrada em grande estilo.

O reencontro de Sheila Mello e Scheila Carvalho, mais Jacaré, Compadre Washington e Beto Jamaica foi uma volta no tempo, recheada de hits e dancinhas icônicas que marcaram a geração dos anos 1990 e 2000.

Junto com Jacaré, as dançarinas voltaram no tempo e arrasaram nas principais coreografias do grupo como "Pau que nasce torto", "Ralando o Tchan (dança do ventre)" e "A nova loira do Tchan" e muitos outros.

Os integrantes não conseguiram conter a emoção e foram às lágrimas no palco.