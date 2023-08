Reprodução/Twitter Paralamas do Sucesso emociona Mion no Caldeirão

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, dos Paralamas do Sucesso, estiveram na tarde deste sábado (19) no palco do Caldeirão com Mion e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. A banda participou do 'Sobe o som' e conquistou a plateia com hits como 'Meu Erro' e 'Alagados'. Mion se emocionou com a participação dos Paralamas, falando que era a realização de um sonho.

Nas redes, o público interagiu com a atração, tecendo elogios aos Paralamas e compartilhando vídeos da participação. O programa também contou com a participação de Michel Teló e Sandy, em uma tarde super estrelada.